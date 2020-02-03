بهدف تلقي العلاج بأحد المستشفيات الرئيسية

حسام بن سعود يوجه بنقل الإعلامي علي بركات بعد إصابته بجلطة

2020/02/03
الساعة 9:48 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, المراسلون
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المواطن - محمد المقصّي - الباحة

وجه أمير منطقة الباحة، حسام بن سعود، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للإعلامي علي محمد بركات بعد إصابته بجلطة في القلب، والتنسيق حيال نقله عبر الإخلاء الطبي لأحد المستشفيات الرئيسية بالمملكة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بالنقل.

جاء هذا التوجيه الكريم تجاوبًا لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من مطالبة بنقل الإعلامي علي محمد بركات المصاب بجلطة في القلب لتلقي العلاج في أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة.

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وحيد العربي
ضيف
وحيد العربي

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما

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8 ساعة


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