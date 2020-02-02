حقيقة إصابة طالبة جامعة حائل بفيروس كورونا الجديد

2020/02/02
الساعة 5:19 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية
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المواطن - حائل

كشفت جامعة حائل، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض حسابات التواصل الاجتماعي، حول إصابة طالبة في الجامعة بفيروس كورونا. وأكد المتحدث باسم الجامعة سعود البلوي، اليوم عبر “تويتر” عدم صحة الأنباء التي تفيد بوجود إصابة طالبة في جامعة حائل بفيروس كورونا. وأكد البلوي أن ما نشر مجرد شائعة من حسابات وهمية، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة. وأضاف: تأمل جامعة حائل من الجميع تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة والحذر من حسابات مجهولة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر شائعات مدعمة بصور مزيفة.

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‎تعليق واحد

  1. عيسى موسى

    هم يحسدون الناس على ماأتاهم الله من فضله

    ‎رد

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