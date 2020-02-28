حقيقة وجود خلافات بين ابن مشعل ومؤمنة بالأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، حقيقة وجود خلافات بينه وبين الأمير منصور بن مشعل، المشرف على الكرة بالنادي، خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث مؤمنة للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “لا تُوجد خلافات، أنا لم أقبل بمهمة رئاسة الأهلي إلا وأنا أعرف كل شيء عن الأهلي، والأمير منصور بن مشعل يدعم الفريق بكل قوة وإخلاص، وأنا أحتاج كل الأهلاويين من أجل العبور بفريقنا إلى بر الأمان”.

وأضاف مؤمنة: “في كثير من الوقت لا نذهب إلى بيوتنا من أجل الأهلي، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفريق وإسعاد الجماهير الأهلاوية، والمدرب الجديد سيكون له إضافة وتأثير فني كبير على الفريق الكروي الأول بالمرحلة المقبلة”.

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أقالت المدرب السويسري كريستيان جروس؛ لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، قبل أن يتعاقد مع ميلويفيتش بشكل رسمي اليوم.

وأشار الأهلي، في بيانه، إلى أن مجلس الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة، أنهى إجراءات التعاقد مع الصربي ميلويفيتش، صاحب الـ49 عامًا، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم ونصف.

وتكفل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، بمقدم عقد المدرب الصربي ورواتبه المتبقية من منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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