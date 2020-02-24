حكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الحكم الذي سيُدير كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، إن الحكم الإسباني ماثيو لاهوز سيكون حكمًا للقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي يُقام في الأول من مارس على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الريال، بينما سيكون الحكم جونزاليس جونزاليس حكمًا لتقنية الفيديو.

وانتزع نادي برشلونة، صدارة ترتيب الدوري الإسباني من ريال مدريد وذلك بعد أن حقق فوزًا عريضًا على نادي إيبار بالجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وأصبح رصيد البارشا بعد الفوز على إيبار 55 نقطة في المركز الأول بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وذلك بعد خسارته من نادي ليفانتي بهدف دون رد.

وكان لقاء الكلاسيكو في الدور الأول انتهى بالتعادل السلبي، في مباراة أُقيمت على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة.

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