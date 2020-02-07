حمدالله الأكثر إهدارًا للفرص !

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من استمرار المغربي عبدالرزاق حمدالله في ممارسة هوايته بهز الشباك مع النصر، إلا أنه يُعد أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأهدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 13 فرصة سهلة أكثر من أي لاعب آخر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف من ركلة جزاء خلال مباراة النصر ضد الفتح بالأمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا في الموسم الرياضي الحالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، بعد سقوطه في فخ التعادل ضد الفتح بالجولة الـ17.

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