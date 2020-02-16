حيلة ذكية من الملكة إليزابيث للتخلص من الأشخاص المملين

المواطن – متابعة:

تعتمد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على أساليب للتخلص من الأحاديث المملة والأشخاص غير المرغوب بهم لوقت طويل أثناء الاجتماع بها، حيث تلجأ إلى إشارات سرية تخبر بها حرسها الشخصي بضرورة التدخل، لإنقاذها من الأحاديث المملة أثناء اللقاءات والاجتماعات.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، تستخدم الملكة خاتمها الذهبي الذي قدمه لها الأمير فيليب، حيث ترتديه بشكل دائم في المناسبات وعندما تمد يدها إلى الخاتم يتدخل سريعًا الموظفون أو الحرس الشخصي لإنقاذها من اجتماع أو شخص ممل.

ومن بين الإشارات الأخرى قيامها بنقل حقيبتها من يد إلى أخرى، وهذه تكون إشارة إلى أنها قد انتهت من الحديث مع أحدهم، إلا أنها أقل إلحاحاً من لف الخاتم.

وقال المؤرخ الملكي هوغو فيكرز: سيكون مقلقاً للغاية إذا كنت تتحدث مع الملكة ورأيت حقيبة يدها تنتقل من يد إلى اليد الأخرى، مضيفاً: لكن اطمئن ستنتهي المحادثة بطريقة لطيفة للغاية.

وأما بالنسبة للأمير تشارلز وابنه الأمير ويليام، 37 عامًا، فيحركان أزرار أكمامهما في اللقاءات الرسمية.

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