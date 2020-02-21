خادم الحرمين يبعث رسالة لملك اسواتيني 

المواطن – واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة اسواتيني.
وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري خلال استقبال جلالته له أمس.
ونقل السفير العنقري لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لجلالته ولحكومة وشعب مملكة اسواتيني بدوام التقدم والازدهار.
من جهته، أعرب جلالة ملك اسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرص مملكة اسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنميتها.
حضر الاستقبال، دولة رئيس الوزراء امبروس ماندفولو دلاميني ومعالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي توليسيلي دلادلا.
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السلام عليكم الله يحفظكم ويحميكم يارب بدي اعذبك معي الله يوفقك انا طالب المساعده منكم والله اخي مريض وبدو عمليه والله العظيم وصلت اني اتبرع بالكليه وبعرف انكم ماتقصرو والله يحفظ اهلنا في السعوديه وفي كل دول الخليج امانه امانه لا تنسوني والله مابعرف كيف كنت بدي اتواصل معكم ودخلت على غوغل وماعرفت كيف بدي اتواصل معكم
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