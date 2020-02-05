خالد بن سلطان: وجهتنا عالمية ورالي حائل ماركة مسجلة

المواطن - عارف السويدي - حائل

أكد الأمير خالد بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن رالي حائل هذا العام ٢٠٢٠ تحت مجهر الاتحاد الدولي للسيارات، وقريبًا سوف يعود للرزنامة العالمية في عالم الراليات.

وقال الأمير خالد بن سلطان لـ”المواطن“: إن جميع السبل مهيأة في رالي حائل لأن يعود مجددًا، وهناك عمل كبير وجهود متواصلة وملموسة بدليل توفر كافة المستلزمات والأمور اللوجستية والخدمات للسائقين بل وحتى زوار الرالي بشكلٍ عام ولكونه أيضًا أول رالي صحراوي للسيارات في المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط، مثمنًا دعم القيادة لعالم الراليات، ومنها رالي حائل لما تتمتع بها المنطقة من ميزة نسبية ومقومات مهمة، مشيرًا إلى أن ما يتحقق من هذا الحدث العالمي من نجاحات يحسب لأبناء المنطقة.

وأضاف أن الرياضة السعودية بشكل عام لم تعد محلية بل أصبحت عالمية وهي منبر الوطن.

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