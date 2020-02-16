خبران سعيدان للأهلي قبل مواجهة استقلال طهران

المواطن – محمد سمعه

زفّ مازن بهكلي، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خبرين سعيدين لجماهير الراقي، وذلك قبل مواجهة نادي استقلال طهران الإيراني غدًا الاثنين بالجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وأوضح بهكلي إلى أن نجمي الأهلي، السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي جاهزان بصورة كبيرة لمواجهة نادي استقلال طهران.

ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز، وذلك بعد التعادل بالجولة الأولى ضد نادي الوحدة الإماراتي بهدف لكل فريق.

وفي وقت سابق، حسمت إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة قرارها بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، وذلك بعد الخسارة من نادي الوحدة بنتيجة 2/0 بالجولة الـ18 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولكن يبدو أن جروس رفض شرط النادي الأهلي، من أجل فسخ التعاقد بالتراضي مما تسبب في أزمة لمجلس إدارة الراقي.

ورفض جروس تقليل قيمة الشرط الجزائي، حيث يحق له الحصول على مبلغ مالي قدره 5 ملايين ريال وهي قيمة رواتبه حتى نهاية التعاقد مع الشرط الجزائي، قائلًا بأنه فضّل الانتقال وتدريب الأهلي، رافضًا عرضًا كبيرًا كان مُقدمًا له من نادي الاتحاد قبل تعاقدهم مع الهولندي هينك تين كات.

وستحاول إدارة الأهلي إقناع جروس بتقليل قيمة الشرط الجزائي من أجل فسخ التعاقد، ولكن رفض المدرب السويسري يُنذر بالتأخير في الإعلان عن ضم المدرب الجديد وهو ما يهدد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المُقبل على مباريات غاية في الأهمية في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.

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