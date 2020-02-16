خبر إيجابي بشأن فيروس كورونا !

المواطن – متابعة

كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فنغ، أمس الأحد، عن تباطؤ وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وقال: إن ذلك دليل على أن تأثير القيود المفروضة على السفر وغيرها من التدابير الصارمة بدأت تظهر أخيرًا.

وأضاف أن نسبة الحالات المؤكدة من المصابين الذين هم في حالة حرجة انخفضت إلى 21.6 بالمائة، السبت، نزولًا من 32.4 بالمائة في 27 يناير.

وأشار إلى أن ذلك أظهر أن السلطات كانت قادرة على علاج المرضى بسرعة أكبر؛ مما منع تدهور حالات المصابين.

وقال مي للصحفيين: “تأثير القيود الصارمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بدأت تظهر”.

وأعلنت سلطات الصين، رصد 2009 حالات جديدة، انخفاضا من 2641 في اليوم السابق.

وبحسب أحدث الأرقام التي أعلنتها بكين، فقد بلغ عدد حالات الإصابة بالمرض 68500 حالة في بر الصين الرئيسي، بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، منها 143 وفاة اليوم.

وتأكدت إصابة ما يزيد على500 حالة خارج الصين معظمها لأشخاص سافروا من مدن صينية، بينما بلغ عدد حالات الوفاة خمس.

تابعنا على تواصل معنا على