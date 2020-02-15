خبر سار للنصراويين بعد طول انتظار

المواطن – محمد سمعه

يبدو أن أمنية جماهير النصر التي تمنوها بالفترة الأخيرة قد تحققت، بعدما كشف أحد الإعلاميين الرياضيين عن اقتراب إدارة النصر من إعلان تجديد عقد اللاعب البرازيلي بيتروس.

وقال الإعلامي سامي بن جدوع عبر حسابه في “تويتر”: “المحارب الرسام بيتروس يتفق مع إدارة النصر على تجديد عقده لمدة موسمين”.

وكانت تقارير إعلامية قالت في وقت سابق: إن بيتروس أبلغ إدارة النصر بأنه سيرحل لنادي النصر الإماراتي بعد نهاية الموسم، وهو ما تم نفيه من قبل إدارة النادي الإماراتي.

من ناحية أخرى، وجّه البرازيلي بيتروس، لاعب نادي النصر، رسالة إلى خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، وذلك بعد فوز العالمي أمس الجمعة برباعية مقابل هدفين.

وتحدث بيتروس للقناة الرياضية السعودية بعد مباراة النصر والشباب قائلًا: “نحن نحترم الجميع ونُطالب الجميع باحترامنا أيضًا، وكذلك أوجه رسالتي لخالد البلطان رئيس الشباب، لقد رد النصر في الملعب وحقق الفوز، وهو شخص يتكلم كثيرًا، لكن النصر لم يتأخر في الرد”.

وكان بيتروس انضم للنصر في عام 2018 قادمًا من نادي ساو باولو البرازيلي.

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