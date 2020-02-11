خسائر جديدة لليرة التركية مقابل الدولار

المواطن - متابعة

تراجعت الليرة التركية نحو 0.6 في المائة مقابل الدولار، أمس الثلاثاء، وذلك مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد المعارك بين الجيش السوري والقوات التركية في شمال غرب سوريا.

وسجلت الليرة مقابل الدولار 6.04250 مقارنة مع 6.0075 في إغلاق الاثنين، في الوقت الذي تنامت فيه تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر معاملات الجمعة.

وكانت الليرة قد تكبدت الجمعة خسائر حادة، الأمر الذي دفع الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي، تفرض قيودًا جديدة على معاملات النقد الأجنبي.

ونقلت “رويترز” عن الجهة التنظيمية قولها: إنها ستخفض سقف تبادل البنوك التركية للعملات، سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى عشرة في المائة من حقوق المساهمين بدلًا من 25 في المائة، كما تحدد في أغسطس 2018، بأوج أزمة العملة التركية.

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