خطة إدارة الهلال لمنع رحيل كارلوس إدواردو

المواطن - محمد سمعه

وضعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل خطتها، وذلك من أجل تجديد عقد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي يرحل عن صفوف بطل آسيا بعد نهاية الموسم الجاري.

وكانت عدة أندية خليجية مثل شباب الأهلي دبي الإماراتي والعين الإماراتي إضافة لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي اهتمت بالتعاقد مع كارلوس إدواردو، لكن وكيل أعماله نفى موافقة لاعب الهلال على أي من العروض المقدمة له.

ووفقًا لتقارير صحافية، فإن الإدارة الهلالية تُفكر في تجديد عقد كارلوس إدواردو لمدة موسم، من أجل الاستفادة منه ماليًا في حال تم بيعه خلال الموسم، بدلًا من رحيله بالمجان في صيف 2020.

يذكر أن كارلوس إدواردو، كان شارك مع نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019 بقطر، حيث احتل الهلال المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة أمام نادي مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان كارلوس إدواردو، سجل هدف الفوز لنادي الهلال في شباك الاتحاد في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس السبت بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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