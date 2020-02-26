خطوة تفصل الخضراوي على أولمبياد طوكيو

المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي من التأهل رسميًا إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ونجح الخضراوي في تحقيق الفوز على الأردني زيد أبو يمن بأربعة أشواط مقابل ثلاثة في الدور نصف النهائي من التصفيات الآسيوية (منطقة غرب آسيا) المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يلعب نجم الأخضر لكرة الطاولة الخضراوي والمصنف الأول في البطولة، المباراة النهائية في التصفيات، عند الساعة 7:30 مساء اليوم، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم الأخضر علي الخضراوي وتمنى التوفيق له في مباراة اليوم، وعلق قائلًا: “خطوة واحدة على الأولمبياد.. موفق يا بطل”.

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