خطوة تفصل الخضراوي على أولمبياد طوكيو
بعد تأهله إلى المباراة النهائية بالتصفيات

خطوة تفصل الخضراوي على أولمبياد طوكيو

2020/02/26
الساعة 4:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
لاعب كرة الطاولة علي الخضراوي
المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي من التأهل رسميًا إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ونجح الخضراوي في تحقيق الفوز على الأردني زيد أبو يمن بأربعة أشواط مقابل ثلاثة في الدور نصف النهائي من التصفيات الآسيوية (منطقة غرب آسيا) المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يلعب نجم الأخضر لكرة الطاولة الخضراوي والمصنف الأول في البطولة، المباراة النهائية في التصفيات، عند الساعة 7:30 مساء اليوم، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم الأخضر علي الخضراوي وتمنى التوفيق له في مباراة اليوم، وعلق قائلًا: “خطوة واحدة على الأولمبياد.. موفق يا بطل”.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :