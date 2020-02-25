دجانيني يُنعش تدريبات الأهلي

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم دجانيني تافاريس في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد وصوله إلى جدة.

وغاب دجانيني عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية؛ بسبب تواجده في جمهورية الرأس الأخضر؛ نظرًا لمرور والدته بوعكة صحية، قبل أن يُشارك في التدريبات الجماعية اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره النصر على ملعب الملز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

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