دراكسلر يُفكر في البقاء بـ باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

يرغب اللاعب الألماني جوليان دراكسلر، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمديد عقده مع النادي الباريسي، خلال الفترة المقبلة، رغم قلة المشاركة.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية: إن جوليان دراكسلر يُفكر ويرغب في تمديد عقده مع النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن عقد دراكسلر سينتهي في صيف 2021، لكن اللاعب الألماني يرغب في تمديد العقد إلى مدة غير معلومة.

وكان جوليان دراكسلر انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 قادمًا من نادي فولفسبورغ الألماني.

وقبل انضمام جوليان دراكسلر لنادي باريس سان جيرمان، كان ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين اهتما بالتعاقد مع اللاعب الألماني.

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