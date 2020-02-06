دوري أبطال آسيا مهدد بالتأجيل

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن انتشار فيروس كورونا في الدول الآسيوية، مع تزايد حالات الإصابة به، قد يدفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتأجيل مباريات دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي 2020.

وقال الإعلامي محمد الشيخ في برنامج” الدوري مع وليد”: “انتشار فيروس كورونا دفع فيتنام لإيقاف النشاط الرياضي ومنع التكدس البشري، وأيضًا في بعض الدول الآسيوية مثل هونج كونج تم إيقاف النشاط الرياضي ودورة الصالات التي كان مقررًا إقامتها في تركمنستان قد تم تأجيلها، أعتقد أن دوري أبطال آسيا في العام الحالي مهدد بالتأجيل، وهذا هو الاتجاه الأقرب”.

وفي يوم الأحد الماضي، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة بيرث جلوري الأسترالي ضد نادي شنغهاي شينهوا الصيني، ومباراة سيدني إف سي الأسترالي ضد نادي شنغهاي سيبج الصيني، وذلك بسبب قرار الحكومة الأسترالية بمنع دخول أي مواطن صيني للأراضي الأسترالية، بعد انتشار فيروس كورونا مؤخرًا.

وجاء تأجيل مباراتي” بيرث جلوري ضد شنغهاي شينهوا، سيدني إف سي ضد شنغهاي سيبج” وحذفهما من قائمة المباريات الموجودة على موقع اتحاد القدم الآسيوي في الإنترنت حاليًا، ليؤكد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل اللقاء إلى موعد آخر يُحدد لاحقًا.

وكان من المقرر إقامة مباراة بيرث جلوري ضد شنغهاي شينوا يوم 11 فبراير الجاري، بينما كانت مباراة سيدني إف سي ضد شنغهاي سيبج مقرر إقامتها يوم 12 فبراير.

يذكر أن فيروس كورونا كان تسبب في حصد أرواح المئات وإصابة الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

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