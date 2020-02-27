دوري محمد بن سلمان .. الأهلي يُنهي الشوط الأول بثنائية

المواطن - محمد سمعه

أنهى النادي الأهلي، الشوط الأول أمام النصر بثنائية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي من إحراز هدفين للراقي في شباك نادي النصر، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والنصر.

وجاء الهدف الأول للسومة بالدقيقة الثانية والثلاثين من ضربة رأسية ارتطمت في ظهر بيتروس لاعب النصر، لتُعلن عن الهدف الأول للراقي.

ثم سجل السومة الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة الثانية والأربعين من ركلة جزاء، بعد احتساب الحكم السلوفيني دامير سكومينا لها عقب عودته من تقنية الفيديو.

وتُقام مباراة الأهلي والنصر على ملعب الملز في الرياض، حيث يسعى الفريق الأهلاوي للفوز بعد الخسارة من الفتح بالجولة التاسعة عشرة في الدوري بهدف.

أما النصر فكان فاز في الجولة الـ19 على نادي الحزم بنتيجة هدفين دون رد.

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