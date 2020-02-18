دونالد ترامب يهاجم أوباما ويصفه بالمخادع

المواطن – متابعة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، نظيره السابق باراك أوباما، واتهمه بأنه كان السبب وراء كساد الاقتصاد الأمريكي.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر قال بها :”هل سمعتم آخر خدعة؟، يحاول الرئيس السابق أوباما إرجاع الفضل في الازدهار الاقتصادي الذي يحدث تحت إدارتي إليه”.

وأضاف “الانتعاش الاقتصادي في عهده كان في أقل مستوياته منذ الكساد الكبير، على الرغم من أن معدل الفائدة الفيدرالية صفر، أما الآن في عهدي أرقام الوظائف هي الأفضل على الإطلاق، أعدنا بناء جيشنا الذي كان مستنفدا تماما، ارتفع معدل الاحتياطي الفيدرالي، والضرائب والأنظمة في طريقها للانخفاض”.

وتابع “إذا فاز الديمقراطيون في عام 2016 ، لكانت الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة اقتصادية كبيرة، الأفضل لم يأت بعد، لتظل أمريكا عظيمة”.

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