دي سوزا يُشارك في تدريبات الأهلي قبل النصر

المواطن - مروة نبيل

شارك البرازيلي جوزيف دي سوزا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة النصر المقبلة.

وتعرض دي سوزا لتمزق جزئي في أوتار الركبة بداية شهر فبراير الجاري، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، قبل أن يُشارك في مران الأهلي الجماعي اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره النصر على ملعب الملز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

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