رئيس التعاون للجماهير: أنتم السند.. ننتظركم أمام الدحيل

المواطن – مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، محمد القاسم، رسالة إلى الجماهير؛ لتحفيزهم من أجل حضور المباراة المقبلة ضد الدحيل القطري.

وقال القاسم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ذئاب المدرجات أنتم سند التعاون الدائم.. أمام الدحيل ننتظركم وبعون الله نسعد معًا”.

وكان نادي التعاون قد أعلن، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالمجان للجماهير في مباراة الدحيل القطري المقبلة.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الدحيل القطري، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ونجح التعاون في الفوز خارج ملعبه على الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري من التغلب على برسبوليس الإيراني بهدفين نظيفين في الجولة الأولى.

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