رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يتقدم باستقالته

المواطن - متابعة

قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد.

وتولى مهاتير محمد (94 عاماً) منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.

وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلاً إن بياناً سيصدر قريباً.

وكان الغموض قد خيم على مصير الائتلاف الحاكم في ماليزيا اليوم الاثنين، بعد إجراء محادثات مفاجئة في مطلع الأسبوع بين حزب رئيس الوزراء مهاتير محمد وجماعات أخرى بشأن تشكيل حكومة جديدة تستبعد خليفته المنتظر أنور إبراهيم.

وفرض الخلاف بين الخصمين القديمين مهاتير (94 عاماً) وأنور (72 عاماً) شكل السياسة في ماليزيا على مدى عشرات السنين واستمر التوتر على الرغم من تحالفهما لكسب انتخابات 2018 بناء على وعد بتخلي مهاتير ذات يوم عن السلطة لأنور.

واتهم أنور يوم الأحد حزب مهاتير و”الخونة” في حزبه بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018 وسط اتهامات بالفساد على نطاق واسع.

وقالت مصادر، بحسب “رويترز”، إن حزب مهاتير وجناحاً داخل حزب أنور التقيا مع مسؤولين من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والحزب الإسلامي الماليزي في محاولة لتشكيل ائتلاف جديد.

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