رابط التقديم على الوظائف المدنية في وزارة الدفاع

المواطن - الرياض

تبدأ وزارة الدفاع غدًا في تلقي طلبات شغل الوظائف المدنية، التي أعلنت عنها في وقت سابق بنظام التعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت عن توفر عدد من الوظائف بالمسميات التالية:

– مهندس إلكترونيات.

– مهندس كهربائي.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس صناعي.

– مهندس كيميائي.

– كيميائي عام.

– مهندس حاسب آلي.

– مطور تطبيقات تقنيات.

– مشغل البيئة الافتراضية (VMware).

– مشغل أنظمة (RedHat).

– أخصائي حاسب آلي.

– أخصائي موارد بشرية.

– أخصائي علاقات عامة.

– مدقق حسابات.

– مدخل بيانات.

– مشرف مستودع.

– فني إلكترونيات.

– فني كهرباء.

– فني إنتاج.

– فني مختبرات كيميائية.

– فني إنتاج كيميائي.

– فني برمجيات.

– فني اتصالات.

– لحام.

– دهان.

– عامل خدمات.

وبينت الوزارة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. ألّا يقل عمر المتقدم عن (18) عامًا، ولا يزيد عن (35) عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية وقت التقديم.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

. ألّا يقل تقدير الدرجة العلمية عن (جيد)، ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

. أن يجتاز إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة، وأن يكون لائقًا طبيًّا للعمل، وأن يكون الوزن متناسبًا مع الطول حسب اللائحة الطبية.

. ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العلمية والخبرة لشغل الوظيفة، كما أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا عن طريق بوابة التسجيل والقبول على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 06/ 07/ 1441هـ إلى تاريخ 12 / 07 / 1441هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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