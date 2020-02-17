رحلة ترفيهية للأطفال المعاد تأهيلهم بمأرب

رحلة ترفيهية للأطفال المعاد تأهيلهم بمأرب

2020/02/17
الساعة 4:09 مساءً
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مركز الملك سلمان للإغاثة

المواطن – واس

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلة ترفيهية للأطفال الذين سبق تجنيدهم من قبل المليشيات الحوثية إلى الأماكن التاريخية والسياحية في محافظة مأرب.
وتأتي الرحلة ضمن أنشطة الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن والتي يخضع فيها 27 طفلا إلى تأهيل مكثف ومتنوع ما بين النفسي والاجتماعي والتعليمي بهدف إعادة دمجهم بالمجتمع والتخلص من آثار القتال.
وتعرف الأطفال في رحلتهم على أماكن تاريخية لها قيمة حضارية وعلمية تزخر بها محافظة مأرب وهو ما أعطى الرحلة أهميتها وفائدتها المتنوعة للأطفال.
وتخللت الرحلة فقرات ترفيهية ومسابقات علمية ورياضية لإضفاء روح المرح والفرح وإدخال السرور والسعادة إلى قلوب الأطفال.

مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الملك سلمان للإغاثة

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