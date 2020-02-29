ردود نارية تعقيبًا على بيان النصر الأخير

المواطن - محمد سمعه

تطرق مجموعة من الإعلاميين والنقاد الرياضيين للتعليق بآرائهم على بيان نادي النصر، الذي رُفع اليوم السبت للاتحاد السعودي لكرة القدم حول الأخطاء التحكيمية والمطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساكو.

البداية كانت مع الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه الذي قال عبر حسابه في “تويتر”: “خطاب إدارة نادي النصر لاتحاد كرة القدم وما تتضمنه بتغير رئيس لجنة الحكام يجب التوقف عنده طويلًا حول مسبباته، من وجهة نظركم ما هي مسبباته؟”.

وأضاف جستنيه: “هل لمنافسة شريفة لكل الفرق، ترهيب لجنة الحكام، عذر إن لم يحافظ على اللقب”.

لعبة الكراسي الموسيقية:

أما الإعلامي عيسى الجوكم فقال: “من الخطأ أن توحي لجماهير ناديك وأيضًا لفريقك أن أملك ضاع.. والمنافسة ما زالت في الملعب.. وبالإمكان أن تنقلب الطاولة بلعبة الكراسي الموسيقية، اللجوء لمواقف عجيبة.. يعني الاستسلام ورفع الراية البيضاء“.

وتواصلت الردود النارية من الإعلاميين، حيث قال فياض الشمري: “كأن الاتحاد اتحادهم واللجان لجانهم، التوقعات وما حدث من استثناءات في الموسم الاستثنائي يقول كل مطالبهم مستجابة، بتغيير ما يطالبون بتغييره أو بطرق أخرى تحقق لهم ما يريدون”.

وأضاف الشمري: “الحل يتركون لهم التكليفات التي تخصهم وتخص المنافسين، وتترك لهم أيضًا مراقبة “الفار”، لم يبقَ إلا أن يفعلوا ذلك”.

انقلوا مقر اللجنة للنصر!

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي بقناة 24 الرياضية عبدالكريم الحمد: “الأفضل نقل مقر لجنة التحكيم إلى نادي النصر، هم أبخص”.

وكان نص بيان النصر جاء كالتالي: “نظرًا لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصًا من إدارة النصر على ضمان مبدأ عدالة المنافسة، فقد تقدمت إدارة النصر بخطاب عاجل لإدارة اتحاد القدم تُطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبًا على سمعة الدوري السعودي؛ لضمان عدالة المنافسة للجميع، والله الموفق”.

وكانت الاعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو زادت بقوة، بعد فوز الهلال على التعاون بهدف دون رد سجله سالم الدوسري، حيث جاءت الاعتراضات بسبب احتساب الهدف وهو من حالة تسلل، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء للتعاون بعد لمس محمد البريك للكرة بيده.

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