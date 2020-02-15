رد ساخر من سعود السويلم بعد خسارة الشباب

المواطن - محمد سمعه

سخر سعود السويلم، رئيس نادي النصر السابق، من خسارة نادي الشباب أمام النصر، أمس الجمعة، برباعية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة نارية من بيتروس:

خالد البلطان يتحدث عن اللاعب المُقصر:

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وغرّد سعود السويلم عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: "ألف مبروك لجماهير كبير الرياض، فوز مستحق ومستوى مُشرف، وهارد لك لـ شيخ الباصات". وجاء وصف سعود السويلم لنادي الشباب بـ"شيخ الباصات" تعليقًا على الفيديو الذي انتشر أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي لدخول جماهير من العمالة الوافدة لتشجيع نادي الشباب أمام النصر في حافلات قبل المباراة وبطريقة مثيرة للجدل وغير منظمة. ونشر الإعلامي مبارك الشهري، عبر حسابه في "تويتر"، فيديو لقدوم الجمهور الشبابي من العمالة الوافدة لـ الدخول إلى ملعب الملز لمتابعة مباراة النصر. وكتب الشهري مغردًا في "تويتر": "إلى سمو رئيس هيئة الرياضة، وإلى الدكتور رجاء الله السُّلمي، هل هذه طريقة احترافية من إدارة الشباب، لنيل المليون ريال، أتمنى فتح تحقيق كما حدث مع إدارة الاتفاق". أما الإعلامي الرياضي علي العنزي فعلق قائلًا: "الباص وصل ومعاه جماهير الشباب". وأثار الفيديو اندهاش مشجعي كرة القدم السعودية عبر"تويتر"؛ بسبب عدم رؤية الجمهور الشبابي بكثافة في الملعب ورؤية الجمهور الحاضر الذي يبدو عليه أنه من الوافدين.من ناحية أخرى، وجّه البرازيلي بيتروس، لاعب نادي النصر، رسالة إلى خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، وذلك بعد فوز العالمي أمس الجمعة برباعية مقابل هدفين. وتحدث بيتروس للقناة الرياضية السعودية بعد مباراة النصر والشباب قائلًا: "نحن نحترم الجميع ونُطالب الجميع باحترامنا أيضًا، وكذلك أوجه رسالتي لخالد البلطان رئيس الشباب، لقد رد النصر في الملعب وحقق الفوز، وهو شخص يتكلم كثيرًا، لكن النصر لم يتأخر في الرد". وفي وقت سابق، كشف خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن لاعب الليث الذي كان مُقصرًّا ضد نادي النصر في مباراة الفريقين.وتحدث خالد البلطان لـ برنامج "الدوري مع وليد" قائلًا: "عبدالمجيد الصليهم كان مقصرًّا ولم يظهر بمستواه المعهود، وربما التوفيق لم يُحالفه، لكن الشباب كان الأفضل وفي عشر دقائق انقلبت الأمور لصالح النصر، وأعتقد أن حكم اللقاء ظلمنا لأن هدف النصر الأول كان مخالفة لصالح لاعبي الشباب بعد دفع حمد الله". وأضاف خالد البلطان: "سنجلس مع المدرب لويس غارسيا لتحليل الخسارة وأسبابها، وهدفنا هو تحسين ترتيبنا في الدوري بصورة جيدة، ونحن خسرنا بشرف ضد فريق كبير مثل نادي النصر".