رسميًا .. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بدون حضور جماهيري

المواطن - محمد سمعه

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، إقامة مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس وأربع مباريات أخريات في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، بدون حضور جماهيري وذلك بعد انتشار فيروس كورونا مؤخرًا في إيطاليا.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية، أن المباريات التي ستُقام بدون حضور جماهيري هي: “ميلان وجنوي، فيورنتينا وأودينيزي، إنتر ميلان ويوفنتوس، بارما وسبال، ساسولو وبريشيا”.

أما بقية مباريات الجولة السادسة والعشرين فستُقام بحضور جماهيري خاصة أنها بعيدة عن المناطق المنتشر بها الفيروس في إيطاليا.

ومن المقرر إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في مدينة تورينو بعد غد الأحد الموافق الأول من مارس على ملعب أليانز آرينا معقل اليوفي.

وفي وقت سابق، أعلن نادي بيانيسي الذي يلعب في منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، عن إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا وذلك بعد ثبوت إيجابية نتائج الفحص الطبي الذي خضع له.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن النادي لم يذكر اسم اللاعب، لكن الأخير أُصيب بالإنفلونزا يوم السبت الماضي، ولم يدخل إلى مقر التدريبات كإجراء احترازي وخوفًا على بقية زملائه في الفريق.

وبقي اللاعب المصاب بالفيروس لتناول وجبة الغداء مع زميله، لكن الصحيفة الإيطالية قالت إن السبب وراء إصابته بالمرض يعود إلى تلقيه العدوى أثناء ركوبه لأحد القطارات المتجهة لمقاطعة إيمليا الإيطالية لزيارة والديه.

وتم التأكد من إصابة لاعب بيانيسي بالفيروس لكنه لا يُعاني من الحمى حاليًا.

وكإجراء احترازي، قرر نادي بيانيسي إلغاء الحصة التدريبية أمس الخميس مع انتظار التعليمات الجديدة من معهد الصحة في إيطاليا.

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