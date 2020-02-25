رغم تفشيه عالميًا ترامب يؤكد: كورونا تحت السيطرة في أمريكا

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على فيروس كورونا المستجد بشكل جيد، في الوقت الذي انتشر فيه الفيروس في الكثير من دول العالم.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة، نحن على اتصال مع الجميع وجميع الدول المعنية، حيث عملت منظمة الصحة العالمية ووكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بذكاء شديد”.

وأضاف أن سوق الأوراق المالية الذي شهد تراجعًا مساء أمس، بسبب المخاوف من الانتشار السريع لكوفيد 19، بدأ في التحسن، حيث إنه قال: “سوق الأوراق المالية يبدو جيداً جداً بالنسبة لي”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت يوم أمس الاثنين من وباء عالمي محتمل، وذلك بعد تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد خارج الصين، ووصل عدد المصابين به حول العالم إلى 78000 شخص.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الزيادة المفاجئة في عدد الإصابات في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية.

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