رفحاء تشيع مُغسّل الأموات خلف الشمري

المواطن – شريف النشمي – رفحاء

شيعت محافظة رفحاء ظهر اليوم المواطن خلف مقبل السكتي الشمري؛ حيث انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الجمعة.

الشمري كان متطوعًا لغسل الأموات بمقبرة رفحاء لعدة سنوات، كما كان حريصًا على تشييع الجنائز وتجهيزها والصلاة عليها ودفنها، وكذلك كان يدعو الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الصلاة على الجنائز، واغتنام الأجر والمثوبة من الله، ويُذكّر دائمًا بفضل الصلاة على الجنائز ودفنها.

وشهدت جنازة الشمري ظهر اليوم الجمعة مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين حيث تمت الصلاة عليه، رحمه الله، بجامع رفحاء الكبير وتم دفنه بمقبرة رفحاء.

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