رقم 2017 يُداعب الأهلي ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الاتفاق التي ستُقام، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي ضد الاتفاق

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ضد الاتفاق ذهابًا وإيابًا خلال موسم واحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة، وذلك بعد موسم 2016/ 2017.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم بهدف خطف الثلاث نقاط ومصالحة الجماهير، فيما يطمح الاتفاق للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يحتل فارس الدهناء المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.

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