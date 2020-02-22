روان بن حسين تكشف عن اسم مولودها الجديد

المواطن - متابعة

أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين أنها رزقت بمولودها الأول من زوجها الليبي يوسف المقريف.

ونشرت روان بن حسين صورة زوجها المقريف وهو يحمل صورة ابنتهما التي اتفقا على تسميتها بيلا لونا.

وتلقى العديد من متابعي روان بن حسين الخبر بمشاعر متضاربة ما بين الفرحة والدهشة، خاصة بعدما تم تداول أنباء عن وجود خلافات بين الزوجين خلال الفترة الأخيرة.

وفي أغسطس 2019، كشفت الفاشينيستا الكويتية عن خبر زواجها بشكل مفاجئ لمتابعيها، وذلك عبر خاصية ”الاستوري“ بحسابها على موقع إنستجرام، حيث وجهت إحدى متابعات روان بن حسين سؤالًا إليها “هل تزوجت؟” لتجيب الفاشينيستا: “نعم”.

وفي وقت سابق، تحدثت روان بن حسين عن حياتها الخاصة وسبب عزوفها عن الزواج، حيث أكدت أنها لا ترغب في أن تنشغل بهذه الأمور في الوقت الراهن؛ حيث تركز على دراستها وعملها.

وأشارت روان بن حسين إلى أنها تسعى لأن تكون نموذجًا مشرفًا ليس للمرأة الكويتية فحسب بل للمرأة في العالم بوجه عام.

والمعروف أن روان بن حسين هي فاشينيستا، وتمتلك مدونة للموضة والجمال، وهي إلى جانب كل ذلك تدرس المحاماة في لندن.

روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996، ومع ذلك حققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، وتحظى بمتابعة كثيفة من قبل المراهقين الذين لديهم شغف بأخبار الموضة والأزياء ومتابعة المشاهير في كل المجالات.

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