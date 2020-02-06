روبوت جديد يساعد في فحص مصابي كورونا

المواطن - متابعة

ساهمت التقنية الحديثة في دعم جهود الصين لمكافحة فيروس كورونا حيث باشر الخبراء الصينيون بتصميم روبوت من شأنه أخذ عينات اللعاب من فم المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك بعد تسجيل حالات إصابة الأطباء والممرضات بالفيروس الجديد حيث توفي أحد الأطباء قبل أسبوعين بعدما انتقلت إليه عدوى كورونا.

وقالت وكالة سينخوا الصينية إن مهمة تصميم الروبوت الجديد أوكلت إلى العلماء في أكاديمية العلوم الصينية وبالخبراء في بعض الهيئات الحكومية.

وأفادت الوكالة بأن الروبوت سيكون عبارة عن يد آلية يمكن التحكم فيها عن بعد وقالت إن الروبوت سيأخذ عينات اللعاب من فم المريض باستخدام مسحة قطنية خاصة، ما سيمنع الأطباء والممرضات من الإصابة بالفيروس.

يذكر أن الصين قد شهدت إصابة 28 ألف شخص بفيروس كورونا توفي منهم 600 شخص حتى يوم أمس الأربعاء.

وأغلقت عدة دول، بما فيها روسيا، حدودها أمام القادمين من الصين فيما باشرت العديد من الدول عمليات إجلاء الرعايا من الصين وتطبيق قواعد الحجر الصحي بحقهم.

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