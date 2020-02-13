2020-02-13 editor25 الرئيسيةآخر الاخبار روسيل وروسلين تضيئان منزل وائل أبوطالب روسيل وروسلين تضيئان منزل وائل أبوطالب 2020/02/13 الساعة 11:02 مساءً - فيآخر الاخبار, المجتمع 1 طباعة المواطن- جازان رُزق وائل بن حمود آل أبو طالب- أحد منسوبي إدارة المكتبات بجامعة جازان– بمولودتين توأم، اتفق وحرمه على تسميتهما “روسيل، وروسلين”. المواطن” تبارك لـ”وائل”، وتتمنى أن تكون روسيل، وروسلين قرة عين لوالديهما. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم مجتمعوائل أبوطالب 1 اترك تعليق 1 Comment threads 0 Thread replies 0 Followers Most reacted comment Hottest comment thread ضيفيوسف قطينةألف مبروك لكم جميعا ولخاصه وائل آل ابوطالب يتربو بعزه ذريه صالحه إن شاء الله،،،،،،،،،،،،،وتمنياتي لاخي أنور آل طالب أعجبني0لم يعجبني رد11 ساعة هل قرأت هذا ؟ جنة تنير منزل حسن مشهور بعد مسيرة 32 عاماً حافلة بالعطاء رفقاء الدرب يحتفون بـ المبارك القحطاني إلى المرتبة التاسعة بالمحكمة العامة في خميس مشيط ظاهرة اجتماعية ترغب بزوالها.. رؤى وأفكار مثالية تبحث عن أرض الواقع "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه هنا تفاصيل ورابط حجز فعالية طلعة شتوية 18 ألف فريق يسجلون في بطولة شتاء الرياض للبلوت آل الشيخ يتفاعل مع طفل كفيف مُنع من دخول ونتر وندر لاند عرض مسرحية حزلقوم لأحمد مكي في شتاء الرياض حفلات فبراير الكويت 2020 مباشرة على شبكة قنوات روتانا وظائف وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك فهد الطبية وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في الاتصالات السعودية في الطيران والتكنولوجيا والأمن.. 11 وظيفة شاغرة لدى “بي إيه سيستمز” في 5 مدن 16 وظيفة نسائية شاغرة بشركة طيران أديل في جدة من هنا يبدأ طريقك إلى وظائف المستشفى الجامعي في جامعة جازان
اترك تعليقاً