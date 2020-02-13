روسيل وروسلين تضيئان منزل وائل أبوطالب

المواطن- جازان

رُزق وائل بن حمود آل أبو طالب- أحد منسوبي إدارة المكتبات بجامعة جازان– بمولودتين توأم، اتفق وحرمه على تسميتهما “روسيل، وروسلين”.

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” تبارك لـ”وائل”، وتتمنى أن تكون روسيل، وروسلين قرة عين لوالديهما.