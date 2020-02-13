روسيل وروسلين تضيئان منزل وائل أبوطالب

روسيل وروسلين تضيئان منزل وائل أبوطالب

2020/02/13
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, المجتمع
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المواطن- جازان

رُزق وائل بن حمود آل أبو طالب- أحد منسوبي إدارة المكتبات بجامعة جازان– بمولودتين توأم، اتفق وحرمه على تسميتهما “روسيل، وروسلين”.

المواطن” تبارك لـ”وائل”، وتتمنى أن تكون روسيل، وروسلين قرة عين لوالديهما.

 

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يوسف قطينة
ضيف
يوسف قطينة

ألف مبروك لكم جميعا ولخاصه وائل آل ابوطالب يتربو بعزه ذريه صالحه إن شاء الله،،،،،،،،،،،،،وتمنياتي لاخي أنور آل طالب

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11 ساعة


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