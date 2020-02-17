روي فيتوريا: أتمنى التوفيق لمدرب العين ولكن !

المواطن – محمد سمعه

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر على أهمية تحقيق الفوز ضد نادي العين الإماراتي غدًا الثلاثاء، وذلك خلال لقاء الفريقين بالجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتحدث روي فيتوريا بالمؤتمر الصحافي قائلًا: “مباراة مهمة لنا، ويشارك فيها فريقان قويان وجئنا من أجل الفوز، لقد تحضرنا للمباراة بشكل جيد، وكنا نتمنى لو أن لدينا وقتًا أكثر بين المباراتين، من أجل الاستشفاء للاعبين الذين يُعانون من إصابات”.

وتابع فيتوريا: “لعبنا مباراتين قويتين ضد السد القطري والشباب، ورغم قلة الوقت لكن اللاعبين أثبتوا لياقتهم البدنية، ومجموعتنا صعبة وقوية وفيها لاعبون وفرق ومدربون على مستوى عالٍ، لكن متعة كرة القدم أنك تلعب مباريات بتحديات كبيرة، وأنا أعرف مدرب العين جيدًا وهو مدرب جيد وهذا فخر بالنسبة لنا كمدربين برتغاليين، وأتمنى لمدرب العين التوفيق مع ناديه، ولكن بعد مباراة النصر”.

وأكمل فيتوريا حديثه قائلًا: “إصابة لاعب وغيابه عن الفريق شيء جيد للاعب آخر ليُثبت نفسه، هي شيء جيد، ومباراة الغد بالنسبة لنا هي تفاصيل صغيرة يجب التركيز عليها”.

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