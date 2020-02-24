ريال مدريد يُطارد 3 نجوم من الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

يُفكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع LE 10 Sport الفرنسي أن زيدان يفكر في ضم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومواطنه رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي.

وتأتي رغبة زيدان في ضم الثلاثي لريال مدريد وذلك لتعويض الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا وكان آخرها إصابة اللاعب البلجيكي إدين هازارد، كما أن زيدان يفكر في ضم ساني لتعويض الويلزي جاريث بيل الذي أصبح قريبًا من الرحيل في صيف العام الجاري.

كما أن زيدان مُعجب بقدرات هاري كين الهجومية، حيث يفكر المدرب الفرنسي في ضمه لمساعدة الفرنسي كريم بنزيمة في خط هجوم ريال مدريد.

وفي وقت سابق، تلقى ريال مدريد صدمة قوية بعدما تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي إيدين هازارد لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ليفانتي ضد الريال.

وأصدر نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الأحد، بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني يوضح من خلاله تفاصيل إصابة هازارد، حيث أثبتت الفحوصات الطبية معاناته من شق في عظمة الشظية اليمنى، وسيتم خضوعه لمزيد من الفحوصات.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد سيفقد خدمات هازارد لمدة شهرين على الأقل، فيما شددت صحيفة “ماركا”، على أن موسم النجم البلجيكي انتهى تقريبًا، ولن يتمكن من المشاركة مجددًا هذا الموسم.

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