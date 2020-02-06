ريال مدريد يُودع كأس ملك إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

ودع نادي ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الثمانية، وذلك بعد خسارته من فريق ريال سوسيداد برباعية مقابل ثلاثة أهداف اليوم الخميس.

وكان ريال سوسيداد تقدم بالهدف الأول عبر النرويجي مارتن أوديجارد بالدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بتقدم الأخير بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل ريال سوسيداد تألقه ونجح في إحراز هدفين عبر اللاعب إلكسندر إسحاق بالدقيقتين الـ54 والـ56.

وقلص ريال مدريد الفارق بعد ذلك حيث سجل البرازيلي مارسيلو الهدف الأول للريال بالدقيقة التاسعة والخمسين.

وعاد ريال سوسيداد وأضاف الهدف الرابع عبر اللاعب ميكيل مورينو بالدقيقة السبعين.

وضغط ريال مدريد بقوة حتى تمكن من إحراز هدفين عبر اللاعبين رودريغو سيلفا وناتشو فيرنانديز في الدقيقتين الـ81 والـ90.

وفاز ريال سوسيداد على الريال برباعية مقابل ثلاثة أهداف ليعبر إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب النادي الملكي، في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد.

تابعنا على تواصل معنا على