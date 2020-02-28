ريان مور يغيب عن أغلى سباق خيول بسبب كورونا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

سيغيب الفارس البريطاني، ريان مور، عن اليوم الأول لمسابقة كأس السعودية، وهي أغلى سباق خيول في العالم، بجوائز تُقدر بـ 29.2 مليون دولار؛ بسبب صعوبات السفر التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا.

وكان ريان مور في هونغ كونغ مؤخرًا، حيث أُعلن هناك تأكيد أكثر من 80 حالة مصابة بفيروس كورونا.

ويتنافس بعض من أفضل الفرسان الذكور والإناث في العالم على أكثر من ثمانية سباقات في كأس السعودية غدًا السبت، وكان من المفترض أن يكون ريان مور من بينهم بالإضافة إلى الأسطورة الإيطالية فرانكي ديتوري.

ومن المتوقع أن تجذب البطولة 10 آلاف متفرج، وسُتقام على المیدان الترابي في ميدان الملك عبدالعزيز، حيث تصل مسافة السباق الرئيسي إلى أكثر من 1800 متر، بمشاركة 14 جوادًا كحد أقصى.

والفائز سيحصل على 10 ملايين دولار، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ 3.5 مليون دولار، ومن المركز الثالث إلى العاشر يحصل المتسابقون على 6.5 مليون دولار.

ويشتمل كأس السعودية على سبعة سباقات أخرى بجوائز تصل قيمتها إلى 9.2 مليون دولار.

وتُقام البطولة بين أسلافها كأغنى سباق في العالم، حيث يأتي بعد أربعة أسابيع فقط من موعد كأس بيغاسوس العالمي في الولايات المتحدة بقيمة 16 مليون دولار، ويسبق موعد انطلاق كأس دبي العالمي بقيمة 12 مليون دولار بشهر واحد فقط.

ويُذكر أن البريطاني ريان مور فاز بالمراكز الأولى في فئات متعددة من سباق الخيول حول العالم وحصد بطولات عالمية أيضًا.

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