زيدان يستعيد الثنائي المصاب قبل مباراة ليفانتي

المواطن – مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراته المقبلة ضد ليفانتي.

ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي على ملعب “سانتياجوبرنابيو”، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد الثنائي غاريث بيل ولوكا يوفيتش للمشاركة في تدريبات ريال مدريد الجماعية بشكل طبيعي، ويبدو أنهما جاهزان لخوض مباراة الغد ضد ليفانتي، وذلك وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وكان بيل ويوفيتش قد غابا عن التدريبات ريال مدريد، يوم الأربعاء؛ بسبب التهاب المعدة والأمعاء، وشاركا في جزء من مران الأمس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه حال لم يحدث أي تغيير في اللحظة الأخيرة، سيكون بإمكان زيدان الاعتماد على الثنائي في القائمة التي ستخوض مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي.

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