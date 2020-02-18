سامسونغ تقدم خدمة توصيل الهواتف الذكية للمنازل

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

تقدم شركة سامسونغ خدمة توصيل الهواتف الذكية لمنازل العملاء؛ لاختبار المنتجات الجديدة، ويأتي ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد؛ ما دفع العملاق التكنولوجي الكوري الجنوبي إلى إلغاء الأحداث الترويجية.

وهناك مخاوف أيضًا من أن تفشي الفيروس قد يؤدي إلى ضعف المبيعات عبر المتاجر الفعلية، وتأتي خطوة توصيل الهواتف للمنازل كجزء من جهود القطاع التكنولوجي الأكثر تضررًا من فيروس الصين، وهو صناعة الهواتف الذكية؛ لتقليل التأثير على المبيعات والأعمال التجارية.

وقال محللون إن فيروس كورونا قد يخفض الطلب على الهواتف الذكية بمقدار النصف في الربع الأول في الصين، وهي أكبر سوق للأجهزة في العالم.

وحذرت شركة أبل من أنه من غير المحتمل أن تحقق هدف المبيعات المحدد قبل ثلاثة أسابيع فقط، في حين اضطرت شركة شاومي إلى بث حدث إطلاق هواتفها الذكية الأسبوع الماضي عبر الإنترنت فقط بسبب القيود المفروضة على السفر والتجمعات الكبيرة على مستوى البلاد.

وأودى فيروس كورونا الجديد بحياة أكثر من 1800 شخص مع تأكيد إصابة أكثر من 72،436 شخصًا.

ويُذكر أن شركة سامسونغ كانت كشفت عن هاتف ذكي جديد قابل للطي إلى جانب عدة نماذج من هاتف Galaxy S20 في الأسبوع الماضي، ويمكن للعملاء الذين يرغبون في تجربته استلامه على باب البيت ويمكن استخدامها لمدة تصل إلى 24 ساعة، على أن يستلم الجهاز عامل التوصيل بعد ذلك.

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