سان جيرمان يترقب موقف مارسيلو مع الريال

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقرير صحافي، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لضم نجم ريال مدريد الإسباني، مارسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني إلى أن الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، يفكر في الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري، بسبب المنافسة الشديدة التي يواجها من فيرلاند ميندي على المشاركة الأساسية.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، ستزيد عودة أشرف حكيمي وسيرجيو ريجيليون إلى صفوف ريال مدريد من المنافسة على مستوى التشكيلة”، مضيفًا: “المرينغي لن يضع أي عائق أمام رحيل مارسيلو، لأن الأخير سبق أن قدم الكثير للنادي”.

وأوضح أن باريس سان جيرمان، هو الأكثر اهتمامًا بضم مارسيلو في الصيف، كما أن اللاعب لن يُمانع من اللعب في صفوفه، لامتلاكه أكبر من نجم برازيلي، بجانب حارس مرمى ريال مدريد السابق، كيلور نافاس.

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