سبال ضد يوفنتوس .. البيانكونيري يفوز بصعوبة بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة سبال ضد يوفنتوس في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي بفوز فريق اليوفي بثنائية مقابل هدف، في مباراة عانى فيها البيانكونيري بحثًا عن النقاط الثلاث.

وبدأ الشوط الأول من مباراة سبال ضد يوفنتوس، بضغط هجومي قوي من قبل اليوفي، الذي بحث بقوة عن إحراز الهدف الأول في المباراة.

وبعد محاولات عديدة، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الأول لليوفي بمباراة سبال ضد يوفنتوس عند حلول الدقيقة الأربعين بطريقة جميلة.

ولم يتمكن اليوفي من إضافة الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول من لقاء سبال ضد يوفنتوس، بتقدم البيانكونيري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، قاتل اليوفي بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني بمباراة سبال ضد يوفنتوس، حتى نجح النجم الويلزي آرون رامزي في إضافة ثاني الأهداف بالمباراة عند حلول الدقيقة الستين.

ونجح نادي سبال في تقليص الفارق عبر اللاعب أندريا بيتانيا من ركلة جزاء بالدقيقة السبعين، لتُصبح نتيجة مباراة سبال ضد يوفنتوس هدفين مقابل هدف لصالح اليوفي.

ولم ينجح فريق سبال في مباغتة يوفنتوس للمرة الثانية، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني له في مباراة سبال ضد يوفنتوس، لينتهي اللقاء بفوز فريق يوفنتوس بثنائية مقابل هدف.

وبعد نهاية مباراة سبال ضد يوفنتوس، أصبح رصيد اليوفي 60 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد نادي سبال عند 15 نقطة بالمركز العشرين في الدوري.

يذكر أن فريق يوفنتوس سيواجه نادي ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، حيث يسعى اليوفي للفوز بعد تحقيقه لنتيجة إيجابية بمباراة سبال ضد يوفنتوس.

وكانت مباراة سبال ضد يوفنتوس أُقيمت على ملعب باولو موتزا معقل فريق سبال.

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