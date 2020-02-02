سبب غياب تين كات عن تدريبات الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

غاب المدير الفني الهولندي هينك تين كات عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، اليوم الأحد، الأمر الذي أثار التساؤلات حول رحيله عن العميد خلال الفترة الحالية.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، سبب غياب المدير الفني الهولندي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “المدرب تين كات سافر إلى دبي لاستخراج تأشيرة دخول جديدة إلى المملكة”.

وتابع دياب تغريدته قائلًا: “حيث إن التأشيرة التي دخل بها سابقًا انتهت صلاحيتها، ولابد أن يغادر ويعود مرة أخرى حسب الأنظمة المتبعة. ووجدها فرصة لحضور مباراة كرة قدم. وسيكون موجودًا غدًا في تمرين الفريق الأول”.

ولا زال الاتحاد يُعاني من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تعادل إيجابيًّا ضد الرائد في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليستمر في نزيف النقاط مع بداية الدور الثاني.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة.

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