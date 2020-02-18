سلسلة سلبية تُطارد العين قبل مباراة النصر

المواطن – مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل مباراته ضد النصر اليوم.

العين الإماراتي

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن العين الإماراتي لم يفز في آخر 9 مباريات خاضها في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضافت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي تعادل مرتين وخسر 7 مرات، ليُحقق أسوأ سلسلة له في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد النصر اليوم.

العين ضد النصر

ويلعب العين ضد النصر اليوم على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويدخل الفريقان مباراة العين ضد النصر اليوم بهدف تقديم أداء مميز وخطف الثلاث نقاط، لمصالحة الجماهير بعد عدم ظهورهما بالمستوى المتوقع خلال منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في البطولة الآسيوية.

ويطمع العين الإماراتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يسعى العالمي للظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل العين ضد النصر اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام السد القطري، فيما يتذيل الفريق الإماراتي الترتيب بعد خسارته ضد سباهان الإيراني.

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