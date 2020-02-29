سوداني يلتقي بكفيله بعد 32 عاماً.. لم يتمالك نفسه من البكاء

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للسوداني برهان خلال لقائه كفيله بعد فراق الـ٣٢ عاماً.

مشهد مؤثر للسوداني برهان خلال لقائه كفيله بعد فراق الـ٣٢ عاماً في صورة براقة من صور الوفاء التي عرف بها أشقائنا في السودان الذين نتعامل معهم بحب ويعكسون صورة الوفاء والأخلاق العالية والأمانة والصدق في التعامل . pic.twitter.com/LMiAOUVGrS — عبدالله العنزي (@abomalk1437) February 29, 2020

وظهر الوافد السوداني خلال لقائه بكفيله حيث لم يتمالك نفسه ودخل في نوبة من البكاء شوقاً لهذه الأيام التي كان يعمل فيها بالمملكة.

وكان الوافد قد جاء لزيارة كفيله الذي كان يعمل عنده قبل عشرات السنين وفور أن رآه خلع عمامته وارتمى في أحضانه من مشهد يعكس صورة براقة من صور الوفاء.

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