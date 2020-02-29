سوداني يلتقي بكفيله بعد 32 عاماً.. لم يتمالك نفسه من البكاء
مشهد يعكس صورة براقة من صور الوفاء

سوداني يلتقي بكفيله بعد 32 عاماً.. لم يتمالك نفسه من البكاء

2020/02/29
الساعة 2:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للسوداني برهان خلال لقائه كفيله بعد فراق الـ٣٢ عاماً.

وظهر الوافد السوداني خلال لقائه بكفيله حيث لم يتمالك نفسه ودخل في نوبة من البكاء شوقاً لهذه الأيام التي كان يعمل فيها بالمملكة.

وكان الوافد قد جاء لزيارة كفيله الذي كان يعمل عنده قبل عشرات السنين وفور أن رآه خلع عمامته وارتمى في أحضانه من مشهد يعكس صورة براقة من صور الوفاء.

 

 

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عبدالرزاق العنزي
ضيف
عبدالرزاق العنزي

هذا عشمنا بأهل السودان

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