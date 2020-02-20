سوق الأسهم يغلق مرتفعًا فوق الـ8000 نقطة

المواطن – واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 39.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8007.39 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، جبل عمر، والمستشفى السعودي الألماني، وأسمنت ام القرى الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، وأسمنت السعودية، وعطاء، وتبوك الزراعية، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.81% و 3.17%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والشرقية للتنمية، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 56.40 نقطة ليقفل عند مستوى 7731.51 نقطة، وبتداولات تجاوزت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 ألف سهم تقاسمتها 1172 صفقة.

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