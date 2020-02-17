“سونيك القنفذ” يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ 57 مليون دولار

المواطن – متابعة

تصدر فيلم الرسوم المتحركة “سونيك القنفذ” أو “سونيك ذا هيدجهوج” إيرادات السينما في أمريكا الشمالية ، وذلك بتحقيقه 57 مليون دولار مطلع الأسبوع الحالي.

وبحسب “رويتز” فإن فيلم “بيردز أوف براي: آند ذا فانتابيولوس إيمانسيبيشان أوف وان هارلي كوين”، تراجع من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، حيث إنه حقق إيرادات بلغت 17.1 مليون دولار.

بينما جاء في المركز الثالث فيلم “فانتازي أيلاند”، بإيرادات بلغت 12.4 مليون دولار، والفيلم من بطولة مايكل بينيا، وماجي كيو، ولوس هيل، وأوستن ستويل.

وجاء الفيلم الدرامي الرومانسي “ذا فوتوجرافي” في المركز الرابع بإيرادات بلغت 12.3 مليون دولار، بينما تراجع فيلم “باد بويز فور لايف”، هذا الأسبوع من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققا إيرادات 11.3 مليون دولار.

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