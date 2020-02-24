سوني تعلن عن هاتف Xperia 10 II في مؤتمر MWC 2020

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة سوني عن هاتف Xperia 10 II في مؤتمر ملتقى عالم الهاتف النقال MWC 2020 الذي بُث عبر الإنترنت بعد إلغائه بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

مميزات هاتف Xperia 10 II:

يوفر هذا الهاتف معالج Snapdragon 665 الذي يتسم بالكفاءة، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويأتي الهاتف أقل سماكة مقارنةً بسابقه، كما أنه مضاد للماء والغبار، ويحتوي على زجاج Gorilla Glass 6 في الأمام والخلف.

الكاميرا:

يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بعدسة عادية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل إلى جانب عدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة مقربة بقدرة 2X بدقة 8 ميجابيكسل، وأما عن الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوي Xperia 10 II على شاشة OLED بحجم 6 إنشات ودقة Full HD Plus.

ميزة جديدة في بطارية هاتف Xperia 10 II:

وأعلنت سوني أن الهاتف أخف بنسبة 10% من سابقه Xperia 10، لكنه يأتي بشكل أعرض وأطول، ويتضمن أكبر بطارية في أي هاتف من الفئة المتوسطة من سوني حتى الآن، حيث تأتي بسعة 3600 ميلي أمبير، أي أكبر بنسبة 25 % بالمقارنة مع بطارية طراز العام الماضي.

وأعلنت شركة سوني أن البطارية تتميز بـ Xperia Adaptive Charging، وهي تضبط مستويات الطاقة الذاهبة إلى الخلية، مما يطيل عمر البطارية.

يُذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن هاتف Sony Xperia 1 II ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه أيضًا يأتي مقاومًا للماء والغبار.

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