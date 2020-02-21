شاهد.. تأثر وزير الإسكان بصورة وأبيات شعرية خطها والده الراحل

المواطن – الرياض
تأثر وزير الإسكان، ماجد الحقيل بصورة والده الراحل وأبيات شعر خطها بيده، عرضها عليه ياسر العمرو خلال استضافته في برنامج بالمختصر على قناة MBC.
ماجد الحقيل يعلّق على تغريدة للشيخ عادل الكلباني.. فماذا قال؟ وما السرّ الذي كشفه لياسر العمرو؟@abuabdelelah#ماجد_الحقيل_بالمختصر@majedhogail @SaudiHousing#بالمختصر#MBC1 pic.twitter.com/lWXjSZKJUs
— بالمختصر (@belmokhtasartv) February 21, 2020
وكشف الحقيل قصة الأبيات الشعرية التي كتبها والده الراحل مشيرًا إلى أن الأديب عبدالله الحقيل كان قريبًا جدًا من الكتب ولا يفارق المكتبة إلا نادرًا وأنه خط تلك الأبيات بيده ووضعها في مكتبته بالمنزل.
ولفت الحقيل أن والده كان يمثل له ولإخوته طاقة إيجابية تساعدهم على مواجهة الحياة والعمل معًا والتفاعل بإيجابية مع المجتمع.
وأوضح الحقيل أن والده كان مدرسة كبيرة تعلم منها هو وإخوته الكثير مشيرًا إلى أنه تعلم التسامح والبساطة والتعايش.
وأضاف أن والده كان حريصًا على مطالعة الكتب وصلة الرحم، وإيجاد العذر للآخر، ونشطًا في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، لافتًا إلى أنه كان يسافر إلى القرى ويحفز أهاليها على التعليم وفتح المدارس.
كما روى الحقيل قصة موقف آخر تضمنته تغريدة سابقة للشيخ عادل الكلباني حيث نشر صورة يجلس فيها الأديب الحقيل منصتًا فيما يلقي أحد أبنائه الدرس في المسجد.
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