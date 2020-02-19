شاهد.. رسالة مينغازو لجماهير الشباب قبل مواجهة ضمك

المواطن – مروة نبيل

وجّه نجم الشباب السابق، البرازيلي فرناندو مينغازو رسالة إلى جماهير الليوث قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره ضمك.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي فيديو للنجم البرازيلي، وقال: “أهلًا بالجميع أحيي جماهير الشباب وأحيي كافة السعوديين، أنا أفتقدكم جدًا وأتمنى أن تكونوا بخير، وأتمنى التوفيق لليوث في مبارياتهم المقبلة.. ليوث المدرجات موعدنا ملعبنا”.

وعلق حساب الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على فيديو نجم الفريق السابق، قائلًا: “ليثنا يرناندو منيغازو يوجه رسالة لمحبي الليث قبل مواجهة الفريق أمام ضمك غدًا”.

ويلعب الشباب ضد ضمك عند الساعة 3:50 مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.

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