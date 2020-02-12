شاهد.. وحش مرعب يثير حالة من الفزع بشواطئ أوروبا

المواطن – متابعة

شهد أحد شواطئ أسكتلندا ظهور هيكل عظمي لوحش غامض، بعد أن لفظته العاصفة القوية “كيارا”، التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليًّا؛ مما تسبب في حالة من الفزع والرعب بين مرتادي الشاطئ.

وأثار المخلوق الغريب، الذي عُثر عليه على ساحل أبردينشاير، الفضول بعد نشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطالبة بمعرفة ماهيته.

واعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت، لفظته مياه البحر بفعل الرياح والأمواج العاتية، وأشار البعض مازحًا إلى أنه قد يكون “وحش بحيرة نيس”، أو “وحش لوخ نس” الشهير في أسكتلندا، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

حتى علماء الأحياء البحرية أظهروا ارتباكًا حيال هذا المخلوق؛ إذ قال دافيد لوسو، الأستاذ في جامعة أبردين: إنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات، وأكد في تصريح إلى صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بقوله: “للأسف، من هذه الصورة لا يمكننا أن نقول الكثير، غير أنه يشبه الحوت من بعض النواحي”. مشددًا على ضرورة رؤية لقطات من الجهة الأمامية للمخلوق لتحديد هويته.

كما تسبب الهيكل الغريب في إحداث جدل بين المتابعين؛ فقال جيمس تريبينغتون: إن المخلوق يشبه الحوت القاتل “أوركا” إلى حد بعيد، أو الدولفين، مشيرًا إلى أن الفقاريات الذيلية تبدو ضئيلة مقارنة بحجم هذا المخلوق، لكنه شدَّد على أنه بالتأكيد ليس سمكة قرش.

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